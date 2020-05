Ein spanischer Vater übertrifft mit seiner Aktion nun aber alles: Ob als Joker, als Elsa und Olaf, die Schöne und das Biest, Ladybug und Cat Noir, Spiderman und -männli, als füllige Ballerinas oder gfürchige Dinos: Jeden Tag verkleidet er sich mit seiner Tochter neu – und das nur, um den Müll in den Container in der Strasse draussen vor ihrem Wohnhaus zu bringen. Wo hat er bloss all diese Kostüme her?!