Aber zurück zum Thema. Da stehen also zwei Frauen auf der Bühne, die auch noch Mütter sind (JLos Tochter Emme sang sogar samt Kinderchor Mamas Hit «Let's get loud») und gerne ihre Kurven betonen. Sie schütteln ihre Mähnen und HIntern und singen ihre Hits, die zusammen milliardenfach gestreamt wurden. Während ich das hier tippe und die weichen Röllchen an meinem Bauch sich liebevoll gegenseitig wärmen, staune ich doch einfach darüber, wie fit die beiden Weltstars sind. Und: Ich mags ihnen gönnen! Geile Outfits (hallo Bodysuit mit Glitzersteinen, dich trage ich im nächsten Leben), geile Moves und sooooo viel Frauenpower – was gibts daran auszusetzen? Warum bitteschön gehört sich das nicht?