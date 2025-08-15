Auch im Haushalt helfen die beiden mit. Die Erbsli, die sie am Morgen gepflückt haben, wird es zum Zmittag geben. «Falls sie dann überhaupt noch Hunger haben», sagt Dädi Stefan, der seine Mädchen beobachtet. Lena und Noemi füttern die Goldfische im Teich und stecken sich dabei immer mal wieder Fischfutter in den eigenen Mund. «Wenn du so viel davon naschst, kannst du vielleicht bald noch besser schwimmen», ruft Stefan seiner Ältesten zu. Seit Kurzem braucht Lena keine Schwimmhilfe mehr. Ob der Aussicht, noch mehr Fortschritte zu machen, steckt sie sich gleich noch ein Krümelchen in den Mund.

