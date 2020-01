Der Berner hat zwei Töchter: Giuliana, 13, und Elina, 7. Und statt in deren Erziehung 2020 alles besser hinkriegen zu wollen, will der zweifache Olympiasieger lieber so weiter machen, wie bis anhin. Weiter so ist ja auch irgendwie ein Vorsatz, finden wir. Und lassen Cancellara darum in unserer Serie den Schlusspunkt setzen.