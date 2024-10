Macht es Sinn, dass hochbegabte Kinder Klassen überspringen?

Wenn sie allgemein sehr intelligent sind, also nicht nur in einem Bereich, dann kann das durchaus Sinn machen. Dabei muss aber einiges beachtet werden: Will das Kind überhaupt? Wenn ja, soll es die Chance bekommen, in der neuen Klasse schnuppern zu dürfen. Wenn es sich nicht wohl fühlt und nicht will, dann sollte man seine Gefühle respektieren und in einem halben Jahr wieder schauen, was der nächste Schritt sein könnte. Übrigens: Für Mädchen ist das überspringen einer Klasse oft einfacher. Kommt ein jüngeres Mädchen in eine neue Klasse, kümmern sich die älteren Mädchen gerne um sie. Sie finden sie herzig und nehmen sie in Schutz. Buben sind da oft brutaler. Kommt ein ‚Bubi‘, das noch nicht so weit ist wie sie, kann es zu Hänseleien kommen.