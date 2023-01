Denn das Einbinden und Einwickeln der Körpermitte einer Wöchnerin ist ein Ritual, das in unterschiedlichen Ausführungen von vielen Kulturen rund um den Globus praktiziert wird. In Südamerika werden ähnliche Praktiken mit dem breiten Rebozo-Tuch angewandt. In slawischen Ländern kennt man Ruschnik, dafür wird ein Baumwoll-Wickeltuch verwendet.