Woher kam die Faszination für Nachrichten?

Keine Ahnung. Ich hatte als Kind mein eigenes Reporterbüro inklusive Visitenkärtchen, auf denen «Rasender Reporter» stand. Mit 13 Jahren durfte ich bei Tele24 schnuppern – am dümmsten Tag, um einen Schnupperstift bei sich zu haben: Es war der 12. September 2001, am Tag nach den Terroranschlägen in New York. Mit der Reporterin ging ich in die Fraumünsterkirche in Zürich und berichtete darüber, wie Leute für die Opfer Kerzen anzünden. Bei der Aufzeichnung der News war ich live dabei. Für mich wars der schönste Tag.