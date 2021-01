Klar, dass die Mama den Freudentag gebührend begehen will – und zwar schon am Morgen, wie ihr Video zeigt, das sie auf Instagram teilt. Darin sieht man sie mit ihrem zweiten Sohn, Bingham, 9, aus ihrer Beziehung mit «Muse»-Frontmann Matthew Bellamy, 42, sowie der kleinen Rani, 2, deren Papa Kate Hudsons aktueller Partner Danny Fujikawa, 34, ist, auf ihrem Arm, wie die drei an Ryders Zimmertüre klopfen. Der öffnet sie widerwillig («Was wollt ihr denn?») und blinzelt etwas mürrisch, als die drei auch noch das Licht anmachen und ihm Happy Birthday singen. Doch der kleine Bingham weiss, was seinen grossen Bruder erweichen lässt.