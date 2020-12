Tochter Ever, die im letzten Teil von «Resident Evil» eine Nebenrolle spielt, scheint nämlich ziemlich genau zu wissen, was sie will. Schon mit fünf Jahre sagte sie, dass sie Schauspielerin werden möchte. «Wir sagten, dann müsse sie Schauspielunterricht bekommen. Wir dachten, wenn sie merkt, dass sie jedes Wochenende dafür draufgeben muss, wird sie von der Idee ablassen.» Doch wie sich inzwischen gezeigt hat, ist es Ever ernst mit ihrem Berufswunsch. «Sie hatte auch am Set Spass. Und das ist für uns das Wichtigste: Wir wollen, dass sie glücklich ist», sagt Mama Milla. Und Papa Paul erzählt voller Stolz, wie sehr ihn seine Tochter an ihre talentierte Mutter erinnere. «In einer Szene um eine Beerdigung war sie auf den Punkt genau emotional da und hat geweint.»