Zwei Jungs halten stolz ihre selbst gemachten Kunstwerke in die Kamera. Auf Harris' Zeichnung ist seine Mama zu sehen, die während der Corona-Pandemie im Gesundheitswesen arbeitet. «Ein tolles Bild, wunderbar!», loben ihn die Royals. Und auch Lloyd, dessen Mutter in einer Schule für Kinder mit besonderen Herausforderungen angestellt ist, hat ein Bild von ihr gemalt. «Ist das Grund, warum du zur Schule gehen musst, weil deine Mutter arbeitet?», fragt Kate und Lloyd bejaht. Er sei «happy», in die Schule gehen zu dürfen. Und Harris fügt hinzu, dass er es besonders toll findet, so viele neue Freunde kennenzulernen.