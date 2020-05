In einem Post schreibst du «We can do it all» – Mütter können alles schaffen. Stimmt das wirklich?

Ja, das glaube ich wirklich. In dem Post will ich aber niemanden unter Druck setzen. Ob Mütter zu Hause bleiben oder wieder arbeiten wollen – man kann und darf beides, ohne schlechtes Gewissen. Und wenn man Hilfe dabei braucht, dann darf man danach fragen und hat nicht gleich versagt. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, das immer wieder zu predigen! Wir Mamas müssen aufhören, links und rechts zu gucken, uns zu vergleichen und uns danach schlecht zu fühlen. Und was die Gesellschaft als Definition von Mutterschaft vorgibt, ist sowieso Schwachsinn. Wir müssen unseren eigenen Groove finden und genau da kommen wir als MumLab ins Spiel. Wir stehen hinter jeder Mum, wollen ihr den Rücken stärken und Support anbieten, wo nötig, auch mit Hilfe unserer Experten. Wie oft dachte ich, ich kann nicht mehr, wie kriege ich bloss alles unter einen Hut? Irgendwie kriegen wir es immer hin, nicht wahr? Wir Mums sind Superhelden, nur vergessen wir das manchmal.