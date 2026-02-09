Wird Ingrid Alexandra von Norwegen jetzt Königin?

Dann würde ihm sein Sohn Haakon auf den Thron folgen. Seit 35 Jahren Kronprinz ist er gut auf seine Rolle vorbereitet und geniesst auch in der Bevölkerung Rückhalt. Nur: Was wird aus Mette-Marit? An Haakons Seite würde sie zur Königin, wenn auch vor allem mit repräsentativen Aufgaben. Unklar ist, wie sehr sie diese Aufgabe im Hinblick auf ihre gesundheitlichen Probleme wahrnehmen kann: Die dreifache Mutter leidet an Lungenfibrose, eine Lungentransplantation steht bevor. Und die zweite Frage ist: Geht das norwegische Königshaus mit einer Königin Mette-Marit das Risiko ein, an Unterstützung zu verlieren?