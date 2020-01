«Buuuch-Mami» zählt zu den wenigen berndeutschen Wörtern, die Elissa versteht. Sie ist Amerikanerin, spricht nur Englisch. Aber das ist egal – Elissa spürt, was Gaia, 3, will. Weil sie auf das Engste mit ihr verbunden war: Neun Monate trug sie Gaia in ihrem Bauch.