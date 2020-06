Nicht alle Kinder dürfen an den Kiga-Schnuppertag

Noch bleibt dir genügend Zeit, deinen Sohn auf seinen neuen Lebensabschnitt vorzubereiten. Mein Rat: Mach den Kindergarten nun immer wieder zum Thema. Lauf den Weg ab. Schaut euch das Gebäude an. Welche Tür führt in sein Klassenzimmer? Kann er an einem freien Nachmittag durch die grossen Fenster schauen? Vielleicht trefft ihr ja da auf ein künftiges Gspänli. Erzähle ihm, was ihn erwartet. Welche Spielsachen wird er vorfinden? Und ganz wichtig: Welche Fragen hat er? Was macht ihm Angst? Worauf freut er sich? Und was hast du selbst als Kind am Kindergarten gemocht?