1. Die Klapp-Figur: Faltet ein Blatt Papier so, dass es der Höhe nach in vier Teile gegliedert wird. Dann kriegt jeder Teilnehmer ein vorgefalztes Blatt und zeichnet ins oberste Abteil einen Kopf mit Hals. Der Hals schaut ein wenig über den Falz hinaus, so dass er im nächsten Abteil zusehen ist, wenn man das oberste gegen hinten wegklappt. Nun gibt man die Papiere im Kreis herum und zeichnet ins nächste Abteil Arme und Bauch einer Figur. Den Übergang zeichnet man wieder über den Falz hinweg und klappt anschliessend das bereits bekritzelte Abteil gegen hinten weg. Es folgt ein Abschnitt mit Beinen und einer mit Füssen. Am Ende kann man die Figur aufklappen und dem Kunstwerk einen Namen geben.