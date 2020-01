Die süssen Wollbälle machen sich gut auf Kindermützen. Den Bommel mit dem extralangen Wollfaden gut an der Mütze festnähen, damit er nicht nur nach bewunderndem Dranzupfen, sondern auch nach der Schneeballschlacht noch perfekt sitzt. Bommelgirlanden hübschen jedes Kinderzimmer auf. Und an Bäumen aufgehängt, ­bringen die wolligen Knäuel Farbe in den kahlen Wintergarten.