Die besten Puzzle-Unterlagen

Neutrale Flächen in Weiss oder hellem Braun sind perfekte Puzzle-Unterlagen, denn farbige Puzzleteile lassen sich so besser voneinander unterscheiden. Ein schwarzer Tisch hingegen kann in den Abendstunden dazu führen, dass man Motive mit viel Blau wie einen Himmel oder Wasser nicht gut stecken kann. Ein praktisches Hilfsmittel ist auch eine Puzzle-Matte, die speziell zum Puzzeln entwickelt wurde. Sie ist stabil und rutschfest – und man kann das unfertige Puzzle zur Aufbewahrung einfach zusammenrollen und das Puzzle sicher verstauen. Die Puzzleteile bleiben an ihrem Platz, später kann man die Matte wieder aufrollen und problemlos weiterpuzzeln.