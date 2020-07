Wenn ihr also nicht schon am Flughafen zum ersten Mal die Nerven verlieren wollt, bereitet Euch gut vor – und denkt an den Tipp des Polizisten: «Mit einer vollständigen Einverständniserklärung ist das Ganze in ein paar Sekunden erledigt.» Und Ihr könnt dem oder der Daheimgebliebenen schon bald das erste Ferienfoto nach Hause schicken.