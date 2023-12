2. Einen Vorsatz überlegen

Mit den Neujahrsvorsätzen ist es so eine Sache. In der Regel sind sie spätestens im Februar wieder vergessen. Das liegt oft daran, dass wir sie uns nur halbherzig fassen, nicht notieren oder uns schlicht mit einer zu langen Liste überfordern. Wenn wir Erwachsenen also nicht umsetzen, was wir uns vorgenommen haben, wie sollte das denn den Kleinen gelingen? Vielleicht, indem jedes Familienmitglied nur einen Vorsatz fasst. Dieser wird auf Papier aufgeschrieben und am Silvesterabend präsentiert. Ein Vorsatz für Schulkinder könnte zum Beispiel sein, dass sie die Hausaufgaben wenn möglich gleich nach der Schule erledigen. Indem auch die Eltern ihre Vorsätze kommunizieren und somit ebenfalls einen Task fürs neue Jahr haben, sind die Kinder motivierter, ihren in die Tat umsetzen. Aber Achtung: Sie werden ganz genau schauen, dass auch ihr eure Vorsätze nicht bald über Bord werft.