Die wichtigsten Tipps fürs Schlitteln mit Kindern

Skihosen und -jacken sowie Handschuhe schützen vor Kälte und Nässe, ein Skihelm vor Stürzen. Wichtig sind auch robuste und gefütterte Winterstiefel, denn beim Schlitteln verletzt man sich gemäss der BFU am häufigsten an Beinen und Füssen. Sinnvoll sind zudem Reflektoren an den Kleidern der Kinder (und der Erwachsenen), damit man sie auch bei Nebel und in der Dämmerung sieht. Denkt auch daran, eure Kinder mit Sonnencreme zu schützen.