Fragt im Urlaub mal eure Karten-App nach dem nächsten Waschsalon. Der ist meistens gar nicht so weit weg. Und führt euch an Orte, die ihr als normale Urlaubsgäste wohl nicht vor die Linse gekriegt hättet. So müsst ihr auch auf längere Reisen nicht viel Kleidung mitnehmen.