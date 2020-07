Fahren eure Kinder auch so gerne Zug? Ein tolles Abenteuer für einen freien Tag oder Nachmittag ist eine Zugfahrt an einen Ort, an dem ihr noch nie (oder schon lange nicht mehr) wart: Ihr packt Picknick und ein paar Spiele ein, geht an euren Bahnhof und nehmt einfach den nächsten Zug. Je nach Zeitfenster bleibt ihr mehr oder weniger lang sitzen, bevor ihr aussteigt und den neuen Ort entdeckt. Falls ihr gern etwas Inspiration hättet, was ihr dort tun könntet, findet ihr hier vielleicht eine passende Idee.