Vielleicht sind euch die vielen Regenbögen auch schon aufgefallen, die immer häufiger in den Sozialen Medien, aber auch hinter Fenstern und an Türen erscheinen: Gezeichnet, gekreidet, gekrakelt oder schwungvoll gemalt, geklebt oder ausgeschnitten zaubern sie fröhliche Farbtupfer in diese schwere Zeit, die wir wegen der Corona-Krise gerade durchleben.