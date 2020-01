Für Mütter und Väter von kleinen Kindern ist Schlaf ein besonders wertvolles Gut, entsprechend lässt die Begeisterung für die Silvesterfeier bei vielen von uns etwas nach, sprich, es stellt sich die Frage: Wollen wir überhaupt bis Mitternacht aufbleiben oder lieber am nächsten Morgen zu Ovi und Gipfeli mit den Kleinen aufs neue Jahr anstossen? Die Kinder sehen das aber anders: Für sie ist das Aufregendste am Jahreswechsel ganz klar das lange Aufbleiben. Können wir das bei Kindergärtnern schon verantworten? Lest nachfolgend, was wir vom Family-Team dazu meinen, und macht mit bei unserer Umfrage!

Unsere Kinder sind 5 und 2,5 Jahre alt. Dieses Jahr feiern wir Silvester daheim mit Freunden und anderen Kindern. Aus diesem Grund dürfen sie wohl so lange machen, bis sie nicht mehr können. Mal schauen, wer früher am Rad dreht, wir oder die Kleinen. Eda, 34



Bei uns gab es immer zwei Sorten von Silvester: Entweder Party mit meinem Mann und die Kinder bei den Grosseltern oder mit den Kindern gemeinsam feiern. Mit den Kindern hiess fein essen, Fackelumzug, um die Zeit bis Mitternacht zu vertreiben, dann viel Rimuss, Tischbomben, Musik und wildes Herumtanzen. Als die Kinder vom Alter her Silvester unbedingt feiern wollten, aber eigentlich noch zu klein waren, um so lange aufzubleiben, haben wir jeweils die Uhr vorgestellt und halt schon um 22 oder 23 Uhr angestossen. Heute feiern unsere Teenies Silvester nur noch mit ihren Freunden und wir werden den Jahreswechsel wohl immer mehr verschlafen. Paula, 42