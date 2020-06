Wieviele Gäste in den Stadtzürcher Freibädern zugelassen sind, kann man auf der Webseite des Zürcher Sportamts einsehen, auch hier gilt für jedes Bad eine maximale Anzahl Personen. In Zürich kennt man keine Beschränkung, was die Aufenthaltsdauer betrifft. «Bei einem hohen Besucheraufkommen appellieren wir jedoch an die Solidarität der Badegäste, ihren Besuch zeitlich so zu beschränken, damit möglichst alle in die Badi gehen können», sagt Stefanie Süess vom Zürcher Sportamt. «Kapazitätsengpässe dürfte es an heissen und schönen Tagen bei gewissen Bädern geben.» Um die Abstandsregeln in den Duschen, Garderoben und WCs umzusetzen, gibt es vor Ort entsprechende Markierungen. In den Freibädern ist die gesamte Infrastruktur nutzbar, inklusive Liegeflächen, Nichtschwimmerbecken sowie Kinderplanschbereiche. Allerdings kann der Betrieb in den Restaurants eingeschränkt sein. «Für die Restaurants gelten die Vorgaben des Bundes für die Gastronomie. Da die Restaurants in den Bädern privat betrieben werden, sind die Pächterinnen und Pächter für die Erstellung eines funktionierenden Schutzkonzepts und dessen Umsetzung vor Ort verantwortlich», so Süess.