So wird der Festival-Besuch zum Spass für die ganze Familie

1. Kinder nicht überfordern

Besucht man mit Kindern ein Festival oder einen Grossevent, muss das gut überlegt sein. Insbesondere solltet ihr euch Gedanken darüber machen, ob ihr den Besuch des gewählten Events euren Kindern wirklich schon zumuten könnt oder ob er für sie bloss Stress bedeuten würde. Der Entscheid liegt allein bei euch, schliesslich kennt ihr eure Kinder am besten. Veranstalter geben meist keine Altersbeschränkung vor, so lange Kinder in der Obhut eines Erwachsenen sind. Das Openair Gampel zum Beispiel schreibt auf seiner Website jedoch, ein Openair sei nichts für (Klein)-Kinder und appelliert: «Bitte überlegen Sie zweimal, ob Sie ihre (Klein)-Kinder wirklich ans Openair mitnehmen möchten.» Der Psychologe Allan Guggenbühl sagte einst gegenüber 20 Minuten im Zusammenhang mit der Street Parade: «Kinder unter drei Jahren können das Erlebte noch nicht richtig verarbeiten und haben deshalb nichts davon.» Bei grösseren Festivals wird es für die Kleinen ähnlich sein.