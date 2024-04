Welche Ursachen hat Flugangst?

Bei den meisten Betroffenen zeigen sich ähnliche Ursachen: Wir wissen eigentlich, dass ein Flugzeug ein sicheres Verkehrsmittel ist, was sich in der Statistik zeigt. Alleine aber zu wissen, dass Fliegen um ein vielfaches sicherer ist, als Autofahren, bringt einem nichts, wenn man nicht auch nachvollziehen kann, weshalb das so ist! Menschen mit Flugangst fehlt daher oft das Wissen über die technischen Abläufe, Mehrfachabsicherungen, Training der Crew, Wetterphänomene und so weiter. Ohne dieses Wissen fühlt sich das Betreten eines Flugzeugs an, als würde man die Kontrolle abgeben. Man fühlt sich ausgeliefert. Unser Angstzentrum, die sogenannte Amygdala, schlägt Alarm. Wenn man jedoch verstanden hat, wie Fliegen funktioniert und warum es so sicher ist, verschwindet das Gefühl des Kontrollverlusts.