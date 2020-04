Wo und wann haben Familien jetzt die besten Chancen, Wildtiere zu beobachten?

Wenn die Kinder nicht grad auf Hirsch und Steinbock aus sind, muss man jetzt gar nicht weit gehen, um Neues zu entdecken – da reicht es schon, morgens die Fenster zu öffnen und aufmerksam zu schauen und zuzuhören. Der Frühling ist die Zeit, in der man am meisten Vögel singen hören kann.



Das ist wohl etwas für Frühaufsteher.

Nicht nur! Aktuell ist ein reichhaltiges Konzert an Vogelstimmen bis morgens um sieben oder acht Uhr zu hören. Neben Kohlmeise, Amsel und Buchfink, die viele von uns kennen, sind auch seltenere Exemplare wie Heckenbraunelle, Distelfink oder Zaunkönig zu erleben. Auf einer grossen Linde oder Eiche singen oft mehrere Arten gleichzeitig, auch wenn vielleicht nur eine oder zwei zu sehen sind. Eine tolle Gelegenheit, mit Kindern das Gehör zu schulen: Welcher Vogel singt wie? Um die Vögel anhand ihres Gesangs zu bestimmen, gibt es praktische Apps fürs Smartphone. Übrigens bestimmen auch Ornithologen die Arten übers Gehör.



Und wenn man keinen grossen Baum neben dem Haus hat?

Manchen Vögeln reichen schon ein paar Büsche und Sträucher zum Leben, aber es gibt schon auch anspruchsvollere Arten wie Goldammern, Braunkehlchen, Feldlerchen, Gartenrotschwanz oder Neuntöter, die auf sehr naturnahe Lebensräume angewiesen sind, zum Beispiel Wiesen, die nicht so stark bewirtschaftet werden. Vögel sind gute und wichtige Indikatoren für die Landschaft. Jene Arten, die in den Siedlungen leben, kommen besser mit den Veränderungen ihres Lebensraums zurecht.



Was empfehlen sie Eltern, deren Kinder eben doch lieber ein grösseres und «flauschigeres» Tier beobachten möchten?

Sie müssen je nach Zielobjekt einen längeren Weg unter die Füsse nehmen, gerade jetzt, wo aufgrund der Coronakrise die Bergbahnen geschlossen sind, – oder früher aufstehen. Hirsch und Reh wurden durch ihre veränderten Lebensräume dämmerungs- und nachtaktiv gemacht, ebenso die Wildsau. Rehe kommen überall häufig vor, ebenso Füchse und Hasen. Mitte April spielen die jungen Füchse vor dem Bau. Auch diese lassen sich gut beobachten, wenn man darauf bedacht ist, auf Distanz zu bleiben und die Tiere nicht zu stören.