Kinder überhitzen schnell – auch unterwegs!

Dass man Kinder und Babys in der Sonne niemals im stehenden Auto lassen sollte, nicht einmal, um schnell in der Tankstelle zu bezahlen, ist Allgemeinwissen. Kinder können jedoch auch im fahrenden Auto überhitzen. Deswegen nie ohne Sonnenblende und Wasservorräte losfahren! Und den Gesundheitszustand der Kleinen im Auge behalten. Erste Warnsignale für Überhitzung und Dehydrierung sind: roter Kopf, flache Atmung, stumpfer Gesichtsausdruck. Bei schlafenden Kindern oder Babys kann man auch von Hand die Temperatur messen: Man legt dem Kind einfach die Hand in den Nacken. Fühlt dieser sich kühl und trocken an, ist alles in Ordnung, egal, ob das Kind warme Hände oder eine warme Stirn hat. Achtung: Fühlt sich der Nacken jedoch schwitzig und heiss an, gilt, es, dem Kind sofort eine kühlere Umgebung zu schaffen. Ausziehen, durchlüften, nass machen – alles ist erlaubt!