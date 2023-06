Ich kann doch aber meinen Kindern nicht verbieten, ins Wasser zu springen, wenn wir zum Beispiel auf einer Wanderung an einem Fluss oder See an ein schönes Plätzchen am Ufer gelangen, bloss weil wir die Stelle nicht kennen.

Nein, aber wichtig ist, einen neuen Badeort zuerst zu überprüfen: Wie schnell fällt das Ufer ab, gibt es Hindernisse oder gefährliche Gegenstände, wie stark ist die Strömung etc. Auf der Website der SLRG gibt es viele Tipps speziell fürs Baden am offenen Wasser. Von vielen Flüssen und Seen gibt es Karten mit den wichtigsten Informationen, einige sind auf der Website der SLRG aufgelistet, viele andere findet man, wenn man den Namen des Gewässers kurz googelt. Das ist zum Beispiel auch wichtig, wenn man einen Fluss hinunter schwimmen will, um geeignete Ein- sowie Ausstiegsstellen zu finden. Und allgemein gilt: In offene Gewässer – dazu zählen alle Gewässer ausser Schwimmbäder – gehören nur gute Schwimmerinnen und Schwimmer. Am Ufer ist es natürlich okay, auch mit kleineren Kindern etwas zu planschen. Die erwachsenen Begleitpersonen dürfen sie aber nie aus den Augen lassen, dies gilt zum Beispiel auch, wenn sich Familien auf einem Campingplatz mit Seeanstoss befinden.