«Zum Glück ist im Gesetz verankert, dass die Früchte des Waldes in der Schweiz von allen gepflückt werden dürfen. Und so freuen wir uns jedes Jahr in den Herbstferien, auf Marroni-Suche zu gehen! In einer Pfanne geröstet und mit Butter übergossen, ergeben die süssen Knubbel ein einfaches, aber unglaublich feines und nahrhaftes Znacht. Aber erst, nachdem man sie ein paar Tage gewässert hat – für den Geschmack! Wer keinen Kastanienwald in der Nähe hat, kann sich auf eigens dafür angelegten Wegen die Taschen füllen. Etwa auf dem Kastanienweg in Murg SG.» Sylvie Kempa, Journalistin