In Berlin und London studiert er Biologie, daneben arbeitet er als Tierpfleger und Kurator-Assistent in Tierparks, setzt sich für Naturschutzprojekte ein. An der Uni Oxford (GB ) erlangt er die Doktorwürde in Zoologie. Seine Dissertation widmet er der Populationsdynamik europäischer Nagetiere. Dann ist er stellvertretender Direktor des Zoos in Wuppertal (D).