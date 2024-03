Schon ausprobiert: Eier färben mit Krepppapier

Krepppapier sollte man niemals mit feuchten Händen anfassen – denn es verliert sofort seine Farbe, wenn es nass wird. Diese Eigenschaft machen wir uns beim Ostereierfärben zunutze. Man nehme gekochte Eier und schneide sich aus Krepppapier ein paar Streifen (oder Tupfen, Herzen, Sterne) zurecht. Nun netzt man die Eier mit etwas Wasser an und legt die Papierstreifen kreuz und quer drauf. Am besten mit Handschuhen arbeiten, wenn man die Fingerspitzen nicht mitfärben will. Gut eingepackt, bleiben die Eier so lange stehen, bis die Papierstreifen trocken sind und von selber abfallen. Nun haben sich ihre Farbe und Form auf unsere Ostereier übertragen.