Das fertige Reisespiel passt mühelos in eine Hosentasche, einen schon gefüllten ­Rucksack oder das Jacken-Geheimfach. Am besten bleibt es permanent dort. So habt ihr es immer griffbereit, und es stört nicht, da es aufgrund seiner handlichen Grösse kaum Platz wegnimmt. Dafür verschwindet garantiert die Reise-Langeweile!