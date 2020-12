Also lassen wir es gar nicht so weit kommen. Teilen wir die Arbeit schon im Vorfeld auf. Wer möchte dieses Jahr die Adventskalender übernehmen? Mögen Oma und Opa mit den Kindern die ganze Verwandtschaft bebacken? Wollen wir auslosen, wer wen beschenkt, damit nicht alle für alle etwas besorgen müssen? Und zum Festessen steuern am besten alle etwas bei, damit nicht die ganze Kocherei an einer Person hängen bleibt. An Weihnachten gilt nicht «weniger ist mehr», sondern «weniger (Stress) ist weniger (Streit)».