Verlor Nicole Kidman die Kinder an Scientology?

Die Schauspielerin ist nicht die einzige, welche an einem bestimmten Punkt im Leben ihr Kind dem überlassen musste. Warum Nicole Kidman (55) die damals 8- und 6-jährigen Adoptivkinder nach der Scheidung 2001 deren Vater Tom Cruise (60) überliess, wurde nie offiziell begründet. Dass die Scientology-Zugehörigkeit des Hollywood-Superstars etwas damit zu tun hatte, lässt Kidman 2019 in einem Interview mit der «Sun» durchblicken. «Sie haben den Entscheid getroffen, bei Scientology zu bleiben. Mein Job als Mutter ist es, sie bedingungslos zu lieben», sagt sie über Isabella (29) und Connor (27). Das Gerücht, es herrsche Funkstille zwischen ihr und ihrer Mutter, dementierte Isabella allerdings vor einigen Jahren: «Natürlich bin ich mit beiden in Kontakt. Sie sind meine Eltern.»