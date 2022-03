Sechs Wochen nach der Geburt von Söhnchen Wolf erzählt Kylie Jenner (24) in einer Instagram-Story, dass es ihr viel schwerer fällt, wieder in den Alltag zurückzufinden als vor vier Jahren nach der Geburt von Tochter Stormi. Die Reality-Queen postet ein Selfie beim Workout und schreibt: «Für mich persönlich ist es härter als nach meiner Tochter. Es ist mental, körperlich und geistig nicht einfach.» Sie wolle dies mit ihren Followern teilen, da man immer das Gefühl habe, für alle anderen sei es viel einfacher, wieder «back on track» zu kommen, und so viel Druck auf Mütter aufgebaut werde. «Wir müssen damit aufhören, zu denken, wir müssen möglichst schnell wieder unser altes Selbst sein, nicht nur körperlich, sondern auch mental», schreibt Kylie. Und weiter: «Es ist okay, nicht okay zu sein. Wenn ich Gefahr laufe, mich selbst unter Druck zu setzen, erinnere ich mich daran, dass ich einen ganzen Menschen erschaffen habe, einen schönen, gesunden Jungen.»