So wirds gemacht: Für den Teig das Mehl in eine Schüssel geben, eine Mulde eindrücken. Hefe, Milch und Zucker in der Mehlmulde zu einem dünnen Brei anrühren, mit wenig Mehl bestäuben. Stehen lassen, bis der Brei schäumt (ca. 30 Min.). Salz, Wacholder, Eier und Butter beigeben, mit einer Kelle oder dem Handrührgerät mischen, zu einem weichen, glatten Teig kneten. Zugedeckt bei Raumtemperatur ca. 1 Std. aufs Doppelte aufgehen lassen.