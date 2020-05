Für den Salat Teigwaren im siedenden Salzwasser al dente kochen, abtropfen, in die Schüssel geben, mischen. Mandeln in einer beschichteten Bratpfanne ohne Fett rösten, herausnehmen. Öl in derselben Pfanne heiss werden lassen. Zucchini und Bundzwiebeln ca. 8 Min. rührbraten, würzen, Gemüse unter die Teigwaren mischen. Rucola, beiseitegestelltes Bundzwiebelgrün und Mandeln auf dem Salat verteilen, Öl darüberträufeln.