So wirds gemacht Eier, Milch und Salz in einem tiefen Teller verklopfen. Toasts beid-seitig je ca. 1 Min. darin einlegen, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Aprikosen, Himbeeren, Wasser und Honig in die vorbereitete Form geben (ca. 1½ Liter), mischen, neben den Toasts aufs Blech stellen.