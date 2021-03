Hackfleisch-Rösti: Rezept von Betty Bossi

Bratbutter in einer beschichteten Bratpfanne von ca. 28 cm Ø heiss werden lassen. Hackfleisch portionenweise je ca. 3 Min. anbraten, herausnehmen, in eine grosse Schüssel geben, Hitze reduzieren. Wenig Bratbutter in die Pfanne geben, Zwiebel und Erbsli ca. 2 Min. rührbraten, zum Fleisch geben. Gschwellti an der Röstiraffel dazureiben, Mehl und Peperoncino beigeben, mischen, würzen.