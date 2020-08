So wirds gemacht Wenig Öl in einer Bratpfanne heiss werden lassen. Hitze reduzieren, Bratwürste beidseitig je ca. 5 Min. braten. Brote längs aufschneiden, sodass sie noch zusammenhalten. Pesto und Gurke in die Brote füllen. Bratwürste und Käse hineinlegen, mit Balsamico-Perlen und Basilikum garnieren.