So wirds gemacht Kichererbsen in einer beschichteten Bratpfanne ohne Fett ca. 5 Min. rösten. Senf, Zitronenschale und -saft mit dem Öl in einer Schüssel verrühren. Löwenzahn und Bärlauch mit den Kichererbsen beigeben, mischen, würzen. Käse und Blüten auf dem Salat verteilen.