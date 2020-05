Betty Bossi

Randen-Hummus zaubert den Orient auf den Teller

Hummus gibts in zahlreichen Varianten. Einen Favoriten zu bestimmen, ist gar nicht so einfach, schmeckt die orientalische Speise doch in jeder Form wunderbar. Ob als Apéro oder zum Hauptgericht – ein Eintauchen in die Welt von 1001 Nacht ist vorprogrammiert.