Für die Gnocchi Petersilie mit Rucola, Ricotta, Mehl, Eiern und Käse in einer Schüssel gut verrühren, würzen. Mit einem Esslöffel Gnocchi abstechen und portionsweise im leicht siedenden Salzwasser ca. 5 Min. ziehen lassen, bis sie an die Oberfläche steigen. Mit einer Schaumkelle herausnehmen, abtropfen lassen. Butter in einer beschichteten Bratpfanne warm werden lassen. Gnocchi darin wenden.