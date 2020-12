So wirds gemacht

Roastbeef: Fleisch ca. 1 Std. vor dem An­braten aus dem Kühlschrank ­nehmen. Ofen auf 80 Grad vor­heizen. Das Blech in die Mitte des Ofens schieben. Fleisch mit Senf bestreichen, würzen. Bratbutter in einer Bratpfanne heiss wer­den ­lassen. Fleisch rund­um ca. 5 Min. an­bra­ten, erst wenden, wenn sich eine Kruste gebildet hat. Herausnehmen, Rosmarin auf das Fleisch legen, mit Küchenschnur binden. Fleisch­ther­mo­meter an der dicksten Stelle einstecken, auf das vorgewärmte Blech legen. Niedergaren: ca. 2 Std. im Ofen. Die Kerntemperatur soll ca. 55 Grad betragen.