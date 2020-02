So wirds gemacht Petersilie und Knoblauch in eine Schüssel geben. Hackfleisch, Ei, Couscous, Sultaninen, Dukkah und Salz beigeben, mischen, von Hand gut kneten, bis sich die Zutaten zu einer kompakten Masse verbinden. Masse mit nassen Händen in 20 Portionen teilen, diese oval formen, an die Spiesschen stecken, auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Köfte mit dem Öl bestreichen.