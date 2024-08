Konzipiert hat das zeitgemässe Kochbuch die Lehrerin und Autorin Franziska Stöckli gemeinsam mit einer Sekundarschulklasse vom Campus Glattal in Zürich. Im Fach «Bildung für nachhaltige Entwicklung» haben die Schülerinnen und Schüler sich während drei Jahren damit befasst, wie die Ernährung das Klima beeinflusst und was man tun kann, um dieses zu schützen. Von der Idee bis zum Druck waren die 14- bis 16-Jährigen bei jedem Schritt eng involviert. Bei der Entwicklung des Buches hat die Klasse sich als Vorsatz genommen: «Die Rezepte müssen alltagstauglich, also simpel und einfach sein. Wer die Kochanleitung liest, soll sofort verstehen, wie es gekocht wird und die Zutaten sollen verfügbar sein», so Autorin Franziska Stöckli.