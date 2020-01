So wirds gemacht Von 3 Mandarinen den Saft auspressen (ergibt 1½ dl). Restliche Mandarinen schälen, in Schnitzchen teilen, beiseitelegen. Rahm mit dem Ricotta und dem Zucker steif schlagen. Masse in einen Spritzsack mit glatter Tülle (10 mm Ø) füllen. Lebkuchen mit dem Mandarinensaft, den Mandarinenschnitzchen und der Ricotta-Masse abwechslungsweise in die Form schichten. Tiramisu zugedeckt ca. 1 Std. kühl stellen.