So wirds gemacht Schokolade und Butter in eine dünnwandige Schüssel geben, über das nur leicht siedende Wasserbad hängen, sie darf das Wasser nicht berühren. Schokolade schmelzen, glatt rühren. Zucker und Eier in einer Schüssel mit den Schwingbesen des Handrührgeräts rühren, bis die Masse schaumig ist. Schokolade darunterziehen. Mehl und Backpulver mischen, unter die Masse rühren. ¼ davon im vorbereiteten Blech verteilen. Frischkäse und Kondensmilch verrühren, auf dem Teig verteilen. Himbeeren darüberstreuen. Restliche Schokolademasse darauf verteilen.